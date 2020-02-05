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Экс-гонщик Репкин устроил дрифт на юге столицы

, 1:16 | Нюра Незванова 18

Кадры с опасным вождением по Москве появились в Instagram бывшего спортсмена.

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Фото, видео: Instagram @kepkin.77

Бывший гонщик Денис Репкин, который сменил фамилию и стал Кепкиным, устроил опасное вождение по заснеженным улицам столицы. Роликом с дрифтом мужчина поделился в Instagram.

Ранее молодой человек принимал участие в заездах на треке, однако позже начал выкладывать видеозаписи с быстрой ездой на автомобильных дорогах с обычными водителями. После этого Денис Репин ушел из спорта и сменил имя.

Подписчики бывшего спортсмена оставили комментарии под постом с опасным вождением.

«Я ждал огня из труб, когда отсечка была», — написал один из них.

«Пуля», — заявил другой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рэпера Пашу Техника лишили прав за «пьяное» ДТП.

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