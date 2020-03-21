Экс-президент мадридского «Реала» умер от коронавируса. Об этом сообщает издание Marca.

Лоренцо Сансу было 76 лет. Экс-президент «Реала» был госпитализирован 17 марта. К этому времени он уже больше недели испытывал проблемы со здоровьем. В клинике Санс сдал тест на COVID-19, который дал положительный результат.

Состояние испанского бизнесмена резко ухудшилось через день после госпитализации, болезнь привела к летальному исходу.

Лоренцо Санс занимал пост президента ФК «Реал Мадрид» в период с 1995 по 2000 годы. Также он был владельцем клуба «Малага».