Экс-президент мадридского «Реала» умер от коронавируса
| Марина Неруцких Общество 101
Лоренцо Сансу было 76 лет.
Фото: Globallookpress.com
Экс-президент мадридского «Реала» умер от коронавируса. Об этом сообщает издание Marca.
Лоренцо Сансу было 76 лет. Экс-президент «Реала» был госпитализирован 17 марта. К этому времени он уже больше недели испытывал проблемы со здоровьем. В клинике Санс сдал тест на COVID-19, который дал положительный результат.
Состояние испанского бизнесмена резко ухудшилось через день после госпитализации, болезнь привела к летальному исходу.
Лоренцо Санс занимал пост президента ФК «Реал Мадрид» в период с 1995 по 2000 годы. Также он был владельцем клуба «Малага».
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