«Офонаревшая» Эстония, или солидарность на западный манер

Надо признаться, на этой неделе очень, очень хотелось поговорить о каком-нибудь событии, максимально далеком от глобальной эпидемии и глобального кризиса. Парадоксальным образом в мире новостей не нашлось ничего более далекого от вируса, чем китайский город Ухань. Тот, откуда зараза пошла.

Так вот, в этом городе в минувший четверг впервые не было зафиксировано ни одного нового случая болезни. Впрочем, на неделе поступила еще одна далекая от эпидемии новость — это замечательный способ битвы с ней, придуманный в Эстонии. Этот способ придумала лично президент Эстонии Керсти Кальюлайд. В минувший понедельник она провела по всей стране акцию под поэтичным названием «Помаши, если тебе не все равно».

«Мы в кризисе, подобного которому ранее не испытывали, — сказала госпожа Кальюлайд. — Чтобы мы, как общество прошли через него как можно менее болезненно, каждый из нас может и должен внести свой вклад».

Поэтому эстонский президент призывала всех вечером в 20:00 встать у окна, включить фонарик своего телефона и две минуты махать им. Знаете, это, кажется, очень символичная штука. Эстонцы наверняка думали, что они этой акцией покажут свое понимание и умение попадать в настоящие западные тренды. Но фактически они поставили эффектную и издевательскую точку над этими самыми моднявыми западными способами выражать солидарность. Ну вы понимаете, о чем я.

Все последние годы, кажется, с самой Фукусимы, а то и раньше, чуть что начиналось одно и то же. Когда в какой-нибудь стране, которой положено сочувствовать, случался теракт или катастрофа — сразу шли призывы:

Не будь равнодушен;

Покрась свою аватарку в соцсети в цвета флага пострадавшей страны;

Помести свечку в ленту или выставь в окно;

Сделай в знак солидарности бумажного журавлика. Так ты покажешь жертвам модного несчастья, что они не одиноки, выразишь им свою поддержку и все такое.

Ну так вот. На самом деле это, конечно, был никакой не способ выражать солидарность — это был способ ее имитировать, заменять практическую солидарность символической.

Но это отлично работало до тех пор, пока в этой самой настоящей, практической коллективной солидарности у Запада не было нужды. А как только она появилась — мы увидели то, что увидели.

Бардак, паника, неспособность организоваться, каждая страна за себя и каждый сам за себя, пустые магазины, вымершие города, над которыми летают дроны, и по которым бродят полицейские. Как в антиутопии. И на фоне всего этого несколько опоздавшие, как всегда, эстонцы машут символическими фонариками.

Черт, я даже не знаю, что к этой картине прибавить.

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