Новый рекорд смертей от коронавируса зарегистрирован в Италии
По последним данным, число зараженных инфекцией превысило 42 тысячи человек.
Фото: www.globallookpress.com / Claudio Furlan
Печальный рекорд бьет Италия — в стране увеличилось число скончавшихся и зараженных коронавирусной инфекцией.
По словам главы службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, в Италии умерли еще 793 человека.
Число зараженных превышает 42 тысячи человек, всего за сутки показатель вырос на 4,8 тысячи случаев, число пациентов увеличилось на 4,6 тысячи. Выросло число поборовших болезнь, однако не в таких масштабах — 943 человека выздоровели за сутки.
Египет и Китай направили в страну свыше трех миллионов медицинских масок.
Ране 5-tv.ru рассказывал, что Россия также готова оказать помощь Италии.
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