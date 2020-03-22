Заболевшая коронавирусом Ольга Куриленко рассталась с бойфрендом
«Девушка Бонда» вынуждена сидеть на карантине в Лондоне.
Фото: Instagram @olgakurylenkoofficial
Звезда бондианы Ольга Куриленко, подхватившая коронавирус, рассталась с бойфрендом после трех лет романа, сообщает Daily Mail. 40-летняя уроженка украинского Бердянска в настоящий момент находится на карантине в Лондоне.
Голливудская актриса отмечает, что болезнь протекает у нее в легкой форме, и угрозы жизни нет. Многочисленные поклонники знаменитости предполагали, что ее поддерживают не только члены семьи, но и возлюбленный Бен Кура — сын оперного тенора Хосе Куры. Однако, источник из близкого окружения Ольги Куриленко сообщил, что пара прекратила отношения.
«Они хотели, чтобы их отношения развивались, но это оказалось слишком сложным из-за плотных рабочих графиков. Сейчас ей тяжело, но Ольга, конечно, придет в норму», — цитирует издание собственный источник.
Буквально месяц назад Ольга Куриленко на своей странице в Instagram выложила фото с возлюбленным, на котором парочка беззаботно целовалась в бассейне. Фанаты девушки Бонда хотят надеяться, что размолвка между знаменитостью и Беном Кура носит временный характер.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что больная коронавирусом девушка Бонда Куриленко рассказала о своем состоянии.
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