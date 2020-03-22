Влад Кадони расстался с экс-участницей «Дома-2» Ксенией Шаповал
Еще в начале марта звездная пара мечтала сыграть свадьбу.
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Фото, видео: Instagram @xeniashapoff @domkadoni
Телеведущий Влад Кадони расстался с экс-участницей «Дома-2» Ксенией Шаповал. Об этом бывшая возлюбленная звезды рассказала в Instagram.
Совсем недавно пара планировала сыграть свадьбу, однако все разрушилось в один момент. По словам Шаповал, в разрыве виновата только она сама.
«Друзья, хочу поделиться с вами. Я и Влад расстались. И дело совсем не в нем — он замечательный. <…> Дело в том, что я, к сожалению, к своим 25 годам так и не научилась ценить по-настоящему близких и дорогих мне людей», — поделилась экс-избранница знаменитости.
25-летняя Ксения Шаповал рассказала, что в отношениях с 33-летним Владом Кадони она «много чему научилась». При этом бывшая девушка телезвезды отметила, что ее влюбленность не была «фейковой».
«Возможно, кто-нибудь напишет, что это был „хайп“ — нет! Когда я шла на проект, я представить себе не могла, что могу понравиться ведущему, а тем более Владу. Я испытывала искренние настоящие чувства. Но, увы, не умею я ценить», — сказала Шаповал.
Еще в начале марта Влад Кадони объявил, что хочет жениться на участнице «Дома-2». На проекте ведущий несколько недель оказывал Ксении Шаповал знаки внимания: дарил цветы, приглашал на свидания, подвозил на машине.
После того, как девушка решила покинуть реалити-шоу, Кадони заявил, что за периметром их пара «не просто построит отношения, а еще и свадьбу сыграет». Однако что-то пошло не так.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бузова высказалась о романе телеведущего Влада Кадони со звездой «Дома-2».
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