Телеведущий Влад Кадони перестал скрывать свой роман с 25-летней участницей «Дома-2» Ксенией Шаповал. Ольга Бузова не оставила без внимания публикацию Кадони в Instagram, где влюбленные вместе позируют.

«А наш Кадоша влюбился», — написала звезда, добавив к комментарию эмодзи в виде сердец.

Instagram @domkadoni

Также Влад впервые прокомментировал отношения с новой возлюбленной, сообщает Dom2Life.ru. Как оказалось, звезда телестройки сразу же покорила его сердце, однако он долгое время не решался ей рассказать о своих чувствах. У Ксении завязались отношения с другим героем шоу.

«Я абстрагировался и сообщил о симпатии только после расставания ребят, когда был уверен, что между ними нет эмоций», — признался телеведущий.

Мужчина утверждает, что внимательно присматривается к Ксении, чтобы окончательно разобраться во взаимности теплых чувств. Если Влад поймет, что у них с возлюбленной все серьезно, то он предложит ей покинуть проект.

«Мне бы не хотелось, чтобы наши отношения развивались на площадке, потому что моя жизнь вне Периметра, я не очень люблю внимание к личному», — поделился ведущий телестройки.

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