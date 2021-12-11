ТОП-5 женских имен, обладательницы которых обречены на одиночество

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 26 291

Именологи предупреждают: если назвать девочку этими именами, можно обречь ее на вечные страдания.

ТОП-5 женских имен, обладательницы которых обречены на одиночество

Фото: Globallookpress.com

Есть женщины, которым в жизни все дается легко. Они быстро строят карьеру, могут организовать сложнейший бизнес и с легкостью находят кавалера подстать себе. Однако есть и другие, для которых вся жизнь — борьба.

Судьба человека во многом зависит от того, как его нарекли. Так, например, есть ТОП-5 женских имен, обладательницы которых зачастую обречены на одиночество.

Сентиментальная и обидчивая Светлана редко бывает счастлива в браке. В отношениях с мужчинами она ведет себя слишком услужливо, что несомненно отталкивает настоящих «самцов». Представителю сильного пола важно проявить себя и добиться расположения дамы, но Светлана не дает такой возможности, поэтому быстро становится неинтересной.

Мелания — настоящая путешественница. Она искренне не понимает, как людям удается сутками напролет заниматься бытом и детьми. Эта женщина так часто меняет место жительства, что ее возлюбленный уже и не надеется создать теплое и уютное семейное гнездышко.

Имя Лолита в переводе означает «скорбь». Его обладательнице нужно приложить титанические усилия, чтобы построить семейное счастье. Однако даже в случае удачи важно помнить, что любая ошибка может обернуться для Лолиты трагедией.

Непредсказуемая и непримиримая Инга обладает поистине мужским характером. Она не хочет находить компромисс, а за обиду обязательно отомстит даже спустя несколько лет после конфликта. Партнер этой женщины должен учитывать, что ему придется мириться и с меркантильностью избранницы. Но даже если Инге удалось надеть кольцо на палец, она вряд ли будет счастлива в отношениях.

Целеустремленная и упертая Варвара привыкла решать проблемы самостоятельно. Эта женщина считает, что только так может заслужить уважение к себе и стать по-настоящему независимой. Однако зачастую этот навык не дает ей расслабиться в отношениях. Стремясь взять ситуацию под личный контроль, она не просто подавляет партнера, но и буквально вытесняет его из личного пространства.

Ранее 5-tv.ru назвал ТОП-5 женских имен, обладательницы которых чаще других становятся разлучницами.

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ТОП-5 женских имен, обладательницы которых обречены на одиночество

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