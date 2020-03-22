«Ты идеальна!» — оголившая грудь «британская Кардашьян» взбудоражила фанатов
Известная блогер продолжает радовать поклонников образами в стиле «ню».
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Фото, видео: Instagram @demirose
Всеобщий режим карантина — не повод отказываться от любимых занятий и развлечений. Так подумала и популярная модель Деми Роуз, известная в сети как «британская Кардашьян».
Девушка опубликовала фото в Instagram, которое буквально взбудоражило ее фанатов. На свежем снимке сексуальная девушка позирует топлес, сидя на качелях рядом с бассейном в огромном коттедже.
«Удовольствие прежде всего», — подписала снимок Деми.
Поклонники «британской Кардашьян» не могли пройти мимо такого «горячего» фото. Многие из них, обратившись к звезде, признались: сегодня они больше всего хотели бы оказаться рядом с такой красавицей. Единственное, что им мешает — карантин.
«Как я мечтаю о такой девушке! Ты — единственная и неповторимая!»
«У меня нет слов, ты идеальна!»
«Приехал бы, если бы не карантин! Деми, ты совершенство!» — писали фанаты.
Впрочем, это не первый раз, когда Деми Роуз позирует с оголенной грудью. Девушка старается регулярно выкладывать в сеть что-нибудь эдакое, чтобы угодить искушенной публике. Так, например, недавно модель запечатлела себя полураздетой на фоне снежных гор.
Ранее 5-tv.ru показал сексуальное фото »британской Кардашьян», которая в бикини-ниточках позировала на фоне райского пейзажа.
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