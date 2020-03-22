Гражданскую жену Шакро Молодого и их сына госпитализировали
Марину Голдберг и ее пятилетнего ребенка доставили в инфекционную клинику в Коммунарке.
Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin
Гражданскую жену криминального авторитета Захария Калашова, которого в известных кругах называют Шакро Молодой, вместе с ребенком госпитализировали. Как стало известно 5-tv.ru, Марину Голдберг-Калашову и ее сына поместили в инфекционную больницу в Коммунарке.
О состоянии матери и сына пока неизвестно.
В 2018 году Шакро Молодого приговорили к девяти годам и 10 месяцам колонии строгого режима по делу о вымогательстве организованной группой с применением насилия.
Недавно 5-tv.ru сообщал, что Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии экс-генерала СК РФ Александра Дрыманова. Он проходил по делу Шакро Молодого в качестве фигуранта. Мужчину обвинили в получении взятки в размере 200 тысяч долларов.
- 22 мар
- Россия ограничит авиасообщение еще с несколькими странами с 23 марта
- 22 мар
- Два самолета ВКС РФ вылетели в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом
- 22 мар
- Сенатор призвал понизить в должности врача, которая «привезла» COVID-19 на Ставрополье
- 22 мар
- У клавишника Bon Jovi диагностировали коронавирус
- 22 мар
- Оперштаб: принимаемые сейчас в России меры против коронавируса достаточны
- 22 мар
- «Сегодня блинчики!» — беременная супруга Овечкина изучает поварское искусство
- 22 мар
- Как не сойти с ума на карантине, и извлечь из него пользу — рассказ от первого лица
- 22 мар
- Собянин заявил, что московское метро не будут закрывать из-за коронавируса
- 22 мар
- «Коронавирус, адьес!» — пермский балалаечник перепел Little Big в «противовирусном» ролике
- 22 мар
- Глобальная проверка человечества: как коронавирус навсегда изменит нашу жизнь
Читайте также
40%
-2.12 84.16
-3.11
Нашли ошибку?