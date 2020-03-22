Гражданскую жену Шакро Молодого и их сына госпитализировали

Гражданскую жену криминального авторитета Захария Калашова, которого в известных кругах называют Шакро Молодой, вместе с ребенком госпитализировали. Как стало известно 5-tv.ru, Марину Голдберг-Калашову и ее сына поместили в инфекционную больницу в Коммунарке.

О состоянии матери и сына пока неизвестно.

В 2018 году Шакро Молодого приговорили к девяти годам и 10 месяцам колонии строгого режима по делу о вымогательстве организованной группой с применением насилия.

Недавно 5-tv.ru сообщал, что Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии экс-генерала СК РФ Александра Дрыманова. Он проходил по делу Шакро Молодого в качестве фигуранта. Мужчину обвинили в получении взятки в размере 200 тысяч долларов.