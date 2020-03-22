«Монро XXI века»: фанаты восхитились Ивлеевой в шелках

Анастасия Ивлеева поделилась фантазиями с подписчиками в Instagram. Она опубликовала эффектный снимок, на котором стоит возле оконного проема в шелковом халате, одна пола которого красиво развивается на ветру, открывая взору стройную ножку ведущей. Лицо девушки серьезное, светлые волосы уложены в пышную прическу в духе 20-30-х годов.

«Morning, darling. P. S. Захотелось шелковых халатов и сорочек», — подписала кадр Ивлеева.

Фанаты нашли ее на этом фото очень похожей на звезду XX века Мерилин Монро.

«Монро XXI века!»

«Будто картинка»

«Какая шикарна женщина»

«Карантин хочет превратить тебя в леди — держись! — шутливо грозили подписчики.

Instagram @nastyaivleeva

Далеко не всем звездам прочат такую красивую жизнь во время карантина из-за коронавируса. Так 5-tv.ru писал, что скандально известная блогер Лена Миро рассказала, что ждет подписчиков знаменитостей в ближайшем будущем. Ее прогноз получился устрашающим.