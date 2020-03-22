Врач-инфекционист назвала главные отличия гриппа от коронавируса
Из слов специалиста следует, что гриппу нужно уделять не меньше внимания, чем COVID-19.
Фото: Известия / Сергей Коньков
Заведующая кафедрой инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Галина Кожевникова назвала основные отличия всем привычного гриппа от коронавирусной инфекции COVID-19.
«Главное отличие гриппа — высокая интоксикация. Уже в первые несколько часов после заражения сильно поднимается температура, появляется слабость, а также головная боль и боль в мышцах. Уже после этого появляется насморк, кашель и боль в горле», — цитирует Кожевникову URA.RU.
По ее словам, грипп чаще всего протекает в тяжелой форме. Если не принять меры, то на пятый-седьмой день могут начаться осложнения. Например, гайморит или воспаление легких.
«А коронавирус — заболевание, в основном, легкой или средней тяжести. Тяжело переносят его только люди старше 75 лет, так как коронавирус поражает органы дыхания», — добавила инфекционист.
Врач отметила, что в первые два дня после инкубационного периода COVID-19 невозможно отличить от других респираторных заболеваний. Инкубационный период заболевания, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, составляет 14 дней.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что число заболевших коронавирусом в России достигло 367. За сутки зараженных стало больше на 61 человека.
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