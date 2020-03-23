🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 марта, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru для всех знаков зодиака. Сегодня, 23 марта, убывающая луна в знаке Рыб окажет серьезное влияние на мозговую активность многих представителей зодиакального круга. Астрологи предупреждают, что могут возникнуть трудности с решением проблем, требующих конкретики. Кроме того, затуманенный разум может не разглядеть в незнакомце нечистого на руку человека.

♈ Овен

Возможно сегодня вы почувствуете, что работа на удаленке — это не так весело, как казалось изначально. Наверняка у вас есть проекты, которые требуют непосредственного участия коллег. Кроме того, находясь дома, вы можете почувствовать, что есть и нерабочие дела, которые требуют вашего внимания. Сделайте вдох и медленный выдох. Звезды говорят, что нет ничего, с чем вы не сможете справиться. Примите сложившиеся обстоятельства с улыбкой. Нельзя бесконечно жаловаться на независящие от вас условия. Отпустив негатив, вы увидите, что не все так плохо!

Космический совет: перестав жаловаться, вы сделаете свою работу намного легче.

♉ Телец

Что вы думаете о смысле жизни, Тельцы? Какие чувства у вас вызывает слово «цель»? Ваше время, проведенное вдали от матрицы, предоставляет вам прекрасную возможность для поиска и перенастройки души. Так что, если вы не там, где вы хотите быть, у вас все еще впереди вся жизнь. Речь идет о маленьких шагах, начиная с сегодняшнего дня. Некоторые из вас могут обнаружить, что вы находитесь на пороге того, чтобы создать что-то грандиозное, имеющее особенное для вас значение. Обозначьте это намерение и наблюдайте за тем, как Вселенная переставляет вещи вокруг вас таким образом, чтобы помочь вам достигнуть цели.

Космический совет: ваше время, проведенное за пределами матрицы, помогает вам найти свой смысл жизни.

♊ Близнецы

В жизни каждого человека наступает момент, когда он осознает, что в реальности есть нечто большее, чем-то, что бросается в глаза. Сегодня вы сможете усовершенствовать искусство смотреть за завесу и прислушиваться к голосу своей интуиции. Вселенная заявляет, что вы получите обещанное и звезды осветят ваш путь в светлое будущее. Общение с противоположным полом в ближайшее время будет важной темой для вас. Откройте свое сердце и не забывайте быть активным слушателем.

Космический совет: совершенствуйте свое умение смотреть за завесу.

♋ Рак

Делить пространство со своими близкими не всегда легко. Раки, будьте осторожны! Вы, вероятно, получите немного больше, чем обычно. Хитрость заключается в том, чтобы стать наблюдателем своих эмоций, будь то гнев или разочарование, вместо того, чтобы активно взаимодействовать с ними. Поверьте, что это поможет вам подняться над хаосом. Учитывая обстоятельства, все переживают тяжелые времена. Помните, что нет лучшего времени, чтобы практиковать доброту и сострадание.

Космический совет: доброта и сострадание — ваши секретные составляющие.

♌ Лев

Не всегда ваш путь был гладким, но вы сделали все, что могли, и это само по себе является свидетельством любви, которую вы разделяете. Звезды рекомендуют вам раскрыть себя и подарить окружающим немного больше любви и немного больше сострадания. Помните, вместе — мы сила. Некоторые из вас могут обнаружить, что наступает период глубокого исцеления. Позвольте необработанным эмоциям выйти на первый план. Если это необходимо, расскажите близким, что вы чувствуете себя «подведенным». Практикуя активное слушание, вы сможете взять верх над бурей.

Космический совет: пришло время исцелить старые раны.

♍ Дева

Тот факт, что мир находится в режиме ожидания, не означает, что ваша жизнь должна быть такой. Уважайте инкубационный период. У вас будет возможность привести в действие свои планы, когда придет время. Учитывая общее положение вещей, вы можете почувствовать, что ваше окружение становится хаотичным. Не позволяй драме добраться до вас, Девы, или общего состояния паники. Размахивайте белым флагом, когда можете. Используйте свою силу, чтобы осуществить мирную революцию.

Космический совет: станьте знаменосцем мира.

♎ Весы

Когда вы думали, что хаос разлучит вас, вы нашли способ преодолеть разногласия и позволить любви победить. Ваша история станет только лучше, Весы. Практикуйте доброту, проявляйте к окружающим сострадание и прилагайте сознательные усилия, чтобы принять людей такими, какие они есть. Помните, что так называемые недостатки делают нас красивыми изнутри. Не можете быть вместе со своей второй половинкой в такое время? Спасибо достижениям науки за технологии! Соедините сердца по видеосвязи!

Космический совет: позвольте любви победить!

♏ Скорпион

У всех нас есть представление о том, как вещи должны материализоваться в нашей жизни. Когда эти сроки нарушаются и что-то начинает идти не по плану, это может вызывать серьезное беспокойство. Но что, если есть это и есть Вселенский план, Скорпионы? Тот, который был разработан до совершенства? Звезды побуждают вас настроиться на данную ситуацию своим третьим глазом, который получил истинную и безграничную мудрость. Ничего не потеряно, хотя в этот момент это может показаться таковым. Вы будете удивлены тому, как прекрасно все обернется после того, как шторм пройдет.

Космический совет: поверьте в замысел Вселенной!

♐ Стрелец

Истина в том, что чтобы ни происходило, оно всегда будет отличаться от того, что мы нарисовали на чердаке нашего воображения. Этот день принесет с собой напоминание, что есть некоторые вещи, которые вы не можете контролировать, и это нормально. Вместо того, чтобы сопротивляться изменению, приглядитесь, на что оно указывает. Помните, старые конструкции должны быть разрушены, если на их месте будут построены новые. Хорошо, если мудрый наставник или отцовская фигура будет стоять рядом с вами в суматохе, которая неизбежна.

Космический совет: хаос уступает место порядку.

♑ Козерог

Козероги, вот для вас пять способов найти применение вашим творческим силам. 1. Осмотрите свой дом и подумайте, как можете переработать вещи, которые уже послужили своей цели. 2. Займитесь готовкой! Испеките пирожные, кексы, пироги. Не беспокойтесь о калориях. Вы всегда можете использовать здоровые заменители. 3. Займитесь домашней тренировкой, которая подходит для вашего типа телосложения. 4. Спойте своим растениям или любимому коту. 5. Прочитайте книгу, с которой вы расстались на полпути.

Космический совет: направьте свой творческий потенциал в нужное русло!

♒ Водолей

Когда все вокруг вас медленно разваливается, вера — это единственное, на что вы можете положиться. Загляните внутрь себя, Водолеи. Именно соединившись с собой, вы сможете найти то, что вам нужно прямо сейчас. Помните, сейчас мы должны благодарить больше, чем когда-либо прежде. Так что составьте список всех вещей, которые работают на вас, несмотря на хаос, а также всех людей, что поддерживают вас, несмотря на шторм. Скажите «спасибо»!

Космический совет: займитесь развитием практики благодарности.

♊ Рыбы

Привет, период перезагрузки! Ваше время, проведенное за пределами матрицы, дает вам возможность задуматься обо всем, начиная от того, что вы положили на тарелку, до того, как вы подходите к своему бизнесу. То, что у вас все получилось, не обязательно означает, что так будет и дальше. Но ваша водянистая натура помогает вам адаптироваться к изменениям, Рыбы. Некоторые из вас могут также переосмыслить отношения с Матерью-Землей. Возьмите столько, сколько вам нужно, и поблагодарите. Поверьте, что она, в свою очередь, поддержит вас наилучшим образом.

Космический совет: пришло время переосмыслить свой образ жизни.

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