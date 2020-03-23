Ольга Орлова рассказала, отчего комплексовала в школе

Невысокий рост заставлял Ольгу Орлову в юности сильно комплексовать. Об этом она рассказала в программе «Звезды сошлись». По словам ведущей «Дома-2», на уроках физкультуры она стояла в конце шеренги до старших классов. Ольга думала, что молодые люди любят высоких красавиц и не станут на нее смотреть.

Аналогичный комплекс появился и у сына теледивы Артема. В надежде стать выше наследник артистки обращался за помощью к медикам, но врачи не нашли у мальчика проблем со здоровьем. Тогда юноша решил повлиять на собственное тело медикаментозно. По словам Орловой, он просил колоть ему гормон роста, но она отказалась.

С возрастом недовольство внешним видом у обоих сошло на нет. Сейчас Артему 18 лет, его рост составляет 170 сантиметров, и такая величина вполне устраивает молодого человека. А сама 42-летняя звезда до сих пор привлекает к себе внимание тысяч мужчин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Орлова в бомбическом купальнике взорвала сеть.