«Красота в красоте»: Ольга Орлова в бомбическом купальнике взорвала сеть

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Василий Заика
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Бывшая солистка группы «Блестящие» выложила в Instagram фото, сделанное у бассейна.

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Фото, видео: Instagram @olgaorlova1311

Одна из первых солисток группы «Блестящие» и ведущая «Дома-2» Ольга Орлова в своем аккаунте в Instagram опубликовала фото, на котором позирует под пальмами у бассейна в бирюзовом бомбическом купальнике.

Наряд для отдыха у воды выгодно подчеркивает идеальную фигуру и грудь певицы. По словам 42-летней знаменитости, снимком, сделанным во время отдыха, она решила несколько разбавить свою ленту в социальной сети.

«А не разбавить ли ленту фоточкой раннего периода, когда все мы еще могли путешествовать», — цитирует пост Ольги Орловой сайт Teleprogramma.pro.

olgaorlova1311

Ведущая телестройки добавила, что соскучилась по хейтерам, которые, скорее всего, дадут ей множество «рекомендаций» о приличии и прокомментируют ее фигуру.

Несмотря на это, поклонники исполнительницы хита «Облака» наперебой стали оставлять ей комментарии полные комплиментов.

«Красивая, светишься, фигура безупречная»;

«Олечка, ты просто идеальная!»

«Хороша! Слов нет»;

«Олечка, фигурка — шикардос»;

«Красота в красоте!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Орлова заинтриговала фанатов снимком с малышом на руках.

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