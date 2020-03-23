В Петербурге мужчина выпал из окна 16-го этажа и выжил
Момент ЧП зафиксировала камера видеонаблюдения. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Фадеичев, 5-tv.ru
В Петербурге мужчина смог чудом выжить при падении с 16-го этажа. Молодой человек рухнул с высоты на припаркованный автомобиль, что скорее всего и могло спасти ему жизнь. Этот момент попал на камеры видеонаблюдения. По словам очевидцев, мужчина зашел в подъезд с одним из жильцов дома, доехал на лифте до 16-го этажа. А спустя несколько минут сорвался вниз. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. А следователи выясняют причины произошедшего.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что подросток разбился насмерть, выпав из окна в Москве.
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