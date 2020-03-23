Трое готовивших теракт боевиков ликвидированы в Кабардино-Балкарии

Трое боевиков, готовивших теракт, ликвидированы в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета.

Отмечается, что спецоперация прошла утром 23 марта в районе селения Кременчуг-Константиновское Баксанского района республики. В ходе оперативно-розыскных мероприятий силовики местонахождение троих подозреваемых. Предполагаемые злоумышленники при попытке задержания оказали вооруженное сопротивление правоохранителям и были ликвидированы ответным огнем.

Впоследствии на месте перестрелки стражи порядка обнаружили автоматическое оружие, травматические пистолеты, переделанные для стрельбы боевыми патронами, а также самодельную бомбу и другие боеприпасы.

Помимо прочего, во время обысков дома у одного из подозреваемых были найдены два самодельных взрывных устройства и компоненты к ним.

Пострадавших и погибших в результате спецоперации среди местного населения и силовиков нет.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео момента уничтожения взрывного устройства боевика, планировавшего теракт в Уфе.