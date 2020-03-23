Видео: Форвард «Кузнецких Медведей» разбился в страшном ДТП в Новокузнецке
Иномарка, в которой находился Михаил Фростов, несколько раз перевернулась и рухнула в реку.
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Фото, видео: ВКонтакте @nvkz_online, YouTube @KUZPRESS, globallookpress.com
Форвард хоккейного клуба «Кузнецкие медведи» Михаил Фростов разбился в жуткой аварии в Новокузнецке. По данным местных СМИ, ДТП произошло утром 22 марта на улице Зорге в Орджоникидзевском районе.
На кадрах с камеры видео наблюдения видно, как Hyundai Tucson на боку пролетает перекресток, ударяется в бордюр, несколько раз переворачивается и падает в реку Бадаевка.
Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли из салона авто пострадавшего спортсмена. Хоккеист с тяжелыми травмами был госпитализирован. Его приятелю помощь не понадобилась.
Близкие хоккеиста и болельщики объявили в социальных сетях, что Михаилу Фростову требуется кровь для переливания. В причинах произошедшей аварии разбираются автоинспекторы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что число пострадавших в ДТП с автобусами в Тамбовской области возросло до 18.
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