Видео: Форвард «Кузнецких Медведей» разбился в страшном ДТП в Новокузнецке

Форвард хоккейного клуба «Кузнецкие медведи» Михаил Фростов разбился в жуткой аварии в Новокузнецке. По данным местных СМИ, ДТП произошло утром 22 марта на улице Зорге в Орджоникидзевском районе.

На кадрах с камеры видео наблюдения видно, как Hyundai Tucson на боку пролетает перекресток, ударяется в бордюр, несколько раз переворачивается и падает в реку Бадаевка.

Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли из салона авто пострадавшего спортсмена. Хоккеист с тяжелыми травмами был госпитализирован. Его приятелю помощь не понадобилась.

Близкие хоккеиста и болельщики объявили в социальных сетях, что Михаилу Фростову требуется кровь для переливания. В причинах произошедшей аварии разбираются автоинспекторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число пострадавших в ДТП с автобусами в Тамбовской области возросло до 18.