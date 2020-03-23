Число пострадавших в ДТП с автобусами в Тамбовской области возросло до 18

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Автобус, двигавшийся по маршруту Москва — Волгоград, рухнул в кювет из-за сильного ветра. Два человека погибли.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Фадеичев, 5-tv.ru

В Тамбовской области произошло крупное ДТП. На трассе, чтобы избежать лобового удара, водители двух автобусов съехали на обочину. Одну из машин занесло и она рухнула в кювет. 18 человек пострадали, двое погибли. Все — жители Волгоградской области. Авария произошла на рассвете, когда многие пассажиры спали. К месту ЧП направили больше десятка машин скорой помощи, в том числе из соседнего Воронежа. Следственный комитет начал проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что девять человек пострадали в аварии с микроавтобусом в Омске.

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