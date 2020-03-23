Мы вместе! В России запустили волонтерский проект помощи в период пандемии коронавируса

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Светлана Шевченко
Тест 68

Участие в нем могут принять не только частные лица, но и организации.

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Фото, видео: ТАСС / Савостьянов Сергей, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

В России запущен волонтерский проект для добровольцев, которые хотят помогать другим в период пандемии коронавируса.

Сайт  мывместе2020.рф — это агрегатор, где любой желающий может предложить свою помощь и оказать адресную поддержку тем, кто в ней нуждается. Поучаствовать в работе могут также организации — им прелагается разместить на сайте информацию о ресурсах, которыми они готовы поделиться — например, о продуктах или услугах.

«Возникла идея о том, что нужно создать единый ресурс, на котором будет агрегироваться, все объединяться. Все те инициативы, а их все больше и больше со стороны бизнеса, со стороны некоммерческих организаций, которые предлагают сегодня свои ресурсы и возможности в помощь людям. Прежде всего, конечно, пожилым людям, маломобильным людям, которые стараются находиться дома в этот непростой период», — рассказал руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мэр Москвы Сергей Собянин обязал москвичей старше 65 лет и хронически больных людей оставаться дома до 14 апреля.

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Эпидемия коронавируса
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