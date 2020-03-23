Пожилых москвичей обязали соблюдать домашний режим

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Василий Заика
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По словам мэра столицы Сергея Собянина, данная мера вводится в целях предотвращения распространения коронавируса.

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Фото, видео: ТАСС/Карпухин Сергей, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Столичные власти обязали москвичей старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, соблюдать домашний режим. Об этом говорится на сайте мэра Сергея Собянина.

По словам градоначальника, данная мера вводится с 26 марта по 14 апреля в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

«Также прошу пожилых и хронически больных людей не посещать любые общественные места. Выходить в магазин или аптеку можно только в случае необходимости. Если есть возможность, самое лучшее — поехать на дачу», — подчеркнул Сергей Собянин.

Кроме того, мэр Москвы отметил, что представители данной группы граждан в качестве компенсации дополнительных расходов получат разовую помощь — четыре тысячи рублей. Половина суммы поступит на счета пожилых москвичей авансом, а остаток после окончания профилактических мероприятий в случае отсутствия нарушений.

Помимо прочего, власти Москвы обязали операторов связи не отключать телефоны и интернет у пожилых и хронически больных москвичей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что девять человек вылечились от коронавируса в Москве.

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