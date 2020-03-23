«Соблазнительная»: Глюкоза в бикини удивила фанатов снимком у моря

Российская певица Глюкоза заинтриговала фанатов свежей фотографией на своей странице в Instagram. Поп-звезда позирует на снимке в бикини терракотового цвета, сидя в сексуальной позе на дереве. Утонченная фигура исполнительницы привела поклонников в восторг.

«Я сижу на дереве. А вы где?» — подписала пост звезда.

Instagram @glukozamusic

Некоторые фанаты возмутились, увидев Наталью Чистякову-Ионову близ моря во время напряженной эпидемиологической обстановки в мире. Однако, судя по фото в социальной сети, это архивный кадр, сделанный еще во время январского отпуска.

«Красотка»;

«А мы дома. Вы такая красивая»;

«Соблазнительная»;

«Прекрасная женщина», — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Глюкоза улеглась на трех мужчин в разноцветных штанах.