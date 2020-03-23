«Соблазнительная»: Глюкоза в бикини удивила фанатов снимком у моря

|
Мия Субботина
149

Артистка поделилась пикантным кадром в социальной сети.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @glukozamusic

Российская певица Глюкоза заинтриговала фанатов свежей фотографией на своей странице в Instagram. Поп-звезда позирует на снимке в бикини терракотового цвета, сидя в сексуальной позе на дереве. Утонченная фигура исполнительницы привела поклонников в восторг.

«Я сижу на дереве. А вы где?» — подписала пост звезда.

Instagram @glukozamusic

Некоторые фанаты возмутились, увидев Наталью Чистякову-Ионову близ моря во время напряженной эпидемиологической обстановки в мире. Однако, судя по фото в социальной сети, это архивный кадр, сделанный еще во время январского отпуска.

«Красотка»;

«А мы дома. Вы такая красивая»;

«Соблазнительная»;

«Прекрасная женщина», — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Глюкоза улеглась на трех мужчин в разноцветных штанах.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
80.88
2.84 86.71
2.55
Каких мужчин привлекает женщина, согласно ее знаку зодиака?

Последние новости

16:21
«Какие лапочки»: Галкин в порыве ностальгии выложил архивное видео с детьми
16:15
Сирийские беженцы возвращаются в освобожденные от боевиков районы
16:10
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова стали родителями
16:08
Коронавирус не стал препятствием для «Формулы-1»
16:01
Мир во всей квартире: Как не поругаться с близкими, если все дома
16:01
Умер известный советский и российский клоун Константин Васильев

Сейчас читают

«Пейте чай с мятой!» — психолог о том, как пережить карантин и не поссориться с родными
Что можно и категорически нельзя делать 23 марта в день Василисы Указательницы
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок