«Соблазнительная»: Глюкоза в бикини удивила фанатов снимком у моря
Артистка поделилась пикантным кадром в социальной сети.
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Фото, видео: Instagram @glukozamusic
Российская певица Глюкоза заинтриговала фанатов свежей фотографией на своей странице в Instagram. Поп-звезда позирует на снимке в бикини терракотового цвета, сидя в сексуальной позе на дереве. Утонченная фигура исполнительницы привела поклонников в восторг.
«Я сижу на дереве. А вы где?» — подписала пост звезда.
Некоторые фанаты возмутились, увидев Наталью Чистякову-Ионову близ моря во время напряженной эпидемиологической обстановки в мире. Однако, судя по фото в социальной сети, это архивный кадр, сделанный еще во время январского отпуска.
«Красотка»;
«А мы дома. Вы такая красивая»;
«Соблазнительная»;
«Прекрасная женщина», — написали фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Глюкоза улеглась на трех мужчин в разноцветных штанах.
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