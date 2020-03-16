«Обольстила сразу всех»: Глюкоза улеглась на трех мужчин в разноцветных штанах

Российская поп-исполнительница Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, опубликовала в Instagram несколько кадров со своего выступления в Красной поляне. Звезда вышла на сцену перед зрителями в мини-платье с черно-белым абстрактным рисунком и туфлях на высокой шпильке. В качестве прически она выбрала высокий хвост.

Помимо самой Глюкозы, которая исполняла свои знаменитые хиты, участниками концертного номера стали несколько мужчин. Они выступали в ярких нарядах и, что особенно бросалось в глаза, разноцветных штанах.

Судя по снимкам, опубликованным на странице светской львицы, артисты помогли ей не только удивить, но и зарядить позитивным настроем зрителей. Пока Ионова пела свои песни, они прыгали по сцене и принимали забавные позы. Больше всего поклонников покорил номер, когда теледива забралась на спины всех трех мужчин, которые в этот момент стояли на коленях, повернувшись спиной к аудитории.

Фанаты оставили множество положительных комментариев.

«Огнище! Первая фотка шедевральная!»

«Обольстила сразу всех!»

«Прикольные луки!»

«Вы — красотка, песня — огонь, у меня доча 2,5 года сразу в пляс кидается!»

«Ж — жизнерадостность», — отметили юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Глюкоза рассказала о своей диете.