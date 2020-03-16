«Обольстила сразу всех»: Глюкоза улеглась на трех мужчин в разноцветных штанах
Совместный номер с артистами стал частью выступления певицы на музыкальном фестивале.
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Фото, видео: instagram @glukozamusic
Российская поп-исполнительница Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, опубликовала в Instagram несколько кадров со своего выступления в Красной поляне. Звезда вышла на сцену перед зрителями в мини-платье с черно-белым абстрактным рисунком и туфлях на высокой шпильке. В качестве прически она выбрала высокий хвост.
Помимо самой Глюкозы, которая исполняла свои знаменитые хиты, участниками концертного номера стали несколько мужчин. Они выступали в ярких нарядах и, что особенно бросалось в глаза, разноцветных штанах.
Судя по снимкам, опубликованным на странице светской львицы, артисты помогли ей не только удивить, но и зарядить позитивным настроем зрителей. Пока Ионова пела свои песни, они прыгали по сцене и принимали забавные позы. Больше всего поклонников покорил номер, когда теледива забралась на спины всех трех мужчин, которые в этот момент стояли на коленях, повернувшись спиной к аудитории.
Фанаты оставили множество положительных комментариев.
«Огнище! Первая фотка шедевральная!»
«Обольстила сразу всех!»
«Прикольные луки!»
«Вы — красотка, песня — огонь, у меня доча 2,5 года сразу в пляс кидается!»
«Ж — жизнерадостность», — отметили юзеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Глюкоза рассказала о своей диете.
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