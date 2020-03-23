Арсен Аваков предупредил украинцев о голоде из-за коронавируса
По мнению главы МВД Украины, через месяц у граждан закончатся деньги даже на лекарства.
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Фото, видео: ТАСС / Ukrinform via ZUMA Wire, Facebook @arsen.avakov.1
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предупредил соотечественников о голоде из-за коронавируса. На своей странице в Facebook он отметил, что через месяц у граждан Незалежной закончатся деньги даже на лекарства.
По мнению Арсена Авакова, киевским властям стоит ввести на период карантина выплаты для населения по вынужденной безработице и льготы на оплату услуг ЖКХ.
«Будем честными, большинство людей в Украине живут, не имея существенных финансовых накоплений — многие семьи живут, что называется, от зарплаты до зарплаты. А у нас коронавирус и карантин. Пройдет месяц, и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — написал Арсен Аваков.
Глава МВД Незалежной, при этом, отметил, что «как при коммунизме» — каждому по потребностям — не получится. По словам Арсена Авакова, Украина для этого слишком бедная страна. Грядущие в обозримом будущем трудности на фоне пандемии коронавируса он считает катастрофой, требующей принятия экстраординарных мер.
Министр призывает парламентариев пересмотреть государственный бюджет, учредить спецфонд и профинансировать меры, направленные на борьбу с кризисом. Арсен Аваков уверен, что необходимо увеличивать дефицит бюджета, просить больше денег у Международного валютного фонда и проводить реструктуризацию внешних долгов Украины.
«Сегодня просто хотел сказать без этих и других экстраординарных мер нам будет чудовищно сложно! Людям будет очень сложно! И потому — надо действовать», — отметил Арсен Аваков.
Глава МВД Украины подчеркнул, что коронавирусная инфекция накатывает все сильнее и скоро все будут думать только медицине, а не об экономике.
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