Арсен Аваков предупредил украинцев о голоде из-за коронавируса

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Василий Заика
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По мнению главы МВД Украины, через месяц у граждан закончатся деньги даже на лекарства.

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Фото, видео: ТАСС / Ukrinform via ZUMA Wire, Facebook @arsen.avakov.1

Тема:
Украинский кризис Эпидемия коронавируса

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предупредил соотечественников о голоде из-за коронавируса. На своей странице в Facebook он отметил, что через месяц у граждан Незалежной закончатся деньги даже на лекарства.

По мнению Арсена Авакова, киевским властям стоит ввести на период карантина выплаты для населения по вынужденной безработице и льготы на оплату услуг ЖКХ.

«Будем честными, большинство людей в Украине живут, не имея существенных финансовых накоплений — многие семьи живут, что называется, от зарплаты до зарплаты. А у нас коронавирус и карантин. Пройдет месяц, и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — написал Арсен Аваков.

Facebook @arsen.avakov.1

Глава МВД Незалежной, при этом, отметил, что «как при коммунизме» — каждому по потребностям — не получится. По словам Арсена Авакова, Украина для этого слишком бедная страна. Грядущие в обозримом будущем трудности на фоне пандемии коронавируса он считает катастрофой, требующей принятия экстраординарных мер.

Министр призывает парламентариев пересмотреть государственный бюджет, учредить спецфонд и профинансировать меры, направленные на борьбу с кризисом. Арсен Аваков уверен, что необходимо увеличивать дефицит бюджета, просить больше денег у Международного валютного фонда и проводить реструктуризацию внешних долгов Украины.

«Сегодня просто хотел сказать без этих и других экстраординарных мер нам будет чудовищно сложно! Людям будет очень сложно! И потому — надо действовать», — отметил Арсен Аваков.

Глава МВД Украины подчеркнул, что коронавирусная инфекция накатывает все сильнее и скоро все будут думать только медицине, а не об экономике.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Минздрава Украины приравнял людей старше 65 лет к трупам.

Тема:
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