Ученые выяснили, как обыкновенные вампиры заводят друзей

|
Мия Субботина
31

Результаты исследования ученых из Германии и США опубликованы в журнале Current Biology.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Ученые из Германии и США выяснили, как развиваются отношения у летучих мышей-вампиров Desmodus rotundus. Статья о поведении животных опубликована в журнале Current Biology.

Специалисты на протяжении 15 месяцев наблюдали за обыкновенными вампирами в неволе. Испытуемых собрали из двух географически разных мест обитания. В результате эксперимента выяснилось, что вампиры заводят друзей преимущественно в результате распределения пищи.

При этом они чаще делились едой с уже знакомыми особями. Те летучие мыши, которые выстраивали тесные дружеские отношения и кормили друг друга, сначала ухаживали за симпатичными сородичами. При этом если одна летучая мышь делится пищей с другой, то вторая, как бы в знак благодарности в ответ может сделать аналогичный жест.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что кошка-«летучая мышь» с большими глазами стала звездой Instagram.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
80.88
2.84 86.71
2.55
ТОП-3 женских имен, обладательницы которых стареют раньше всех

Последние новости

20:57
Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора
20:50
«Под охраной»: Зуева впервые показала фото дочери Козловского
20:43
Мантуров анонсировал увеличение производства медицинских масок до 5 млн в сутки
20:36
Елена Степаненко и Ольга Бузова станут ведущими нового шоу
20:28
Рудковская раскритиковала идею провести «Евровидение» онлайн
20:20
В России готов к регистрации новый экспресс-тест на коронавирус

Сейчас читают

«Двойня или тройня?» — Брухунова прокомментировала слухи о рождении ребенка
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 марта, для всех знаков зодиака
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок