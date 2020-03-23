Ученые выяснили, как обыкновенные вампиры заводят друзей
Результаты исследования ученых из Германии и США опубликованы в журнале Current Biology.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
Ученые из Германии и США выяснили, как развиваются отношения у летучих мышей-вампиров Desmodus rotundus. Статья о поведении животных опубликована в журнале Current Biology.
Специалисты на протяжении 15 месяцев наблюдали за обыкновенными вампирами в неволе. Испытуемых собрали из двух географически разных мест обитания. В результате эксперимента выяснилось, что вампиры заводят друзей преимущественно в результате распределения пищи.
При этом они чаще делились едой с уже знакомыми особями. Те летучие мыши, которые выстраивали тесные дружеские отношения и кормили друг друга, сначала ухаживали за симпатичными сородичами. При этом если одна летучая мышь делится пищей с другой, то вторая, как бы в знак благодарности в ответ может сделать аналогичный жест.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что кошка-«летучая мышь» с большими глазами стала звездой Instagram.
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