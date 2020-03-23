«Очень смелый шаг»: Мальбэк снял в новом клипе обнаженную жену Сюзанну

Певец Мальбэк (настоящее имя — Роман Варнин) представил новый клип на песню «Друг», где снял свою жену Сюзанну. Трехминутный музыкальный ролик, опубликованный на YouTube, состоит из кадров хроники семейной жизни Романа и его избранницы. Кадры, на которых Сюзанна предстает в нижнем белье и полностью обнаженной, были сняты в течение года в разных странах: России, Франции и Италии.

В описании к новой работе говорится, что главный герой стремится освободиться от стереотипов и пытается найти свою любимую, чтобы убежать с ней вдвоем от городской суеты. Своим клипом Роман хотел напомнить людям, кто на самом деле для него настоящий друг.

«Это обращение не только к возлюбленной, но и ко всем близким главного героя», — заявил музыкант.

Образы и позы Сюзанны вызвали неоднозначную реакцию подписчиков. Одни посчитали работу звездной пары очень смелой и раскрепощенной, другие — осудили за пошлость и схожесть с видео для взрослых.

«Всегда атмосферные клипы. Сюзанна шикарная»;

«Хроники из семейной жизни. Это очень смелый шаг»;

«Что-то невообразимое, красивое, сексуальное и, кажется, я влюбилась в Сюзанну заново, с новой силой», — поделились впечатлениями фанаты.

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