Борис Джонсон объявил о введении карантина в Великобритании

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Алиса Маркова
Срочная новость 29

Премьер-министр призвал всех жителей страны с этого дня не выходить из дома.

Тема:
Эпидемия коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал всех жителей страны с этого дня не выходить из дома. В стране был объявлен карантин, в связи с которым теперь людям запрещается собираться более, чем по два человека. Отмечается также, что полиция Великобритании получит право задерживать тех, кто нарушит правила самоизоляции, а также получит право разгона несанкционированных собраний.

Кроме того запрещены свадьбы и другие увеселительные мероприятия. Исключение сделано разве что для похорон. Также Борис Джонсон распорядился закрыть все магазины в стране, кроме тех, что продают товары первой необходимости. Тем временем не исключается, что ослабление условий карантина могут быть произведены через три недели. Однако это произойдет, если позволит ситуация.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему обычно законопослушные европейцы злостно нарушают карантин.

Тема:
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