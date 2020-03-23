Борис Джонсон объявил о введении карантина в Великобритании
Премьер-министр призвал всех жителей страны с этого дня не выходить из дома.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал всех жителей страны с этого дня не выходить из дома. В стране был объявлен карантин, в связи с которым теперь людям запрещается собираться более, чем по два человека. Отмечается также, что полиция Великобритании получит право задерживать тех, кто нарушит правила самоизоляции, а также получит право разгона несанкционированных собраний.
Кроме того запрещены свадьбы и другие увеселительные мероприятия. Исключение сделано разве что для похорон. Также Борис Джонсон распорядился закрыть все магазины в стране, кроме тех, что продают товары первой необходимости. Тем временем не исключается, что ослабление условий карантина могут быть произведены через три недели. Однако это произойдет, если позволит ситуация.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему обычно законопослушные европейцы злостно нарушают карантин.
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