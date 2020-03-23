Почему обычно законопослушные европейцы злостно нарушают карантин

В Европе ситуация с пандемией остается крайне тяжелой. В Италии, которая лидирует по числу заболевших, инфицированы уже почти 60 тысяч человек, больше пяти тысяч — погибли.

На улицах Испании за нарушение режима карантина задержаны почти 600 человек. Когда счет заболевших идет на десятки тысяч, отказ от самоизоляции — самое настоящее преступление.

Пока немецкий канцлер Ангела Меркель подает личный пример — сидит дома после контакта с зараженным врачом, граждане ЕС, похоже, только и думают, как бы выбраться на закрытый пляж или сократить дистанцию в очереди в магазине.

Почему обычно законопослушных европейцев приходится удерживать дома насильно — разбирался Виталий Чащухин.