🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 марта, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru для всех знаков зодиака. Сегодня, 24 марта, когда новая Луна находится в знаке Овна представителям многих знаков зодиака будут легко даваться дела, которые не требуют серьезных обдумываний. Решительность — девиз сегодняшнего дня!

♈ Овен

Новолуние освещает ваш знак и заставляет вас чувствовать себя самой непобедимой версией себя. Вы готовы захватить мир? Вселенная не ожидает меньшего от барана. Помните, ваша энергия драгоценна. Помните о том, с кем вы делитесь. Обратите внимание, каждый раз, когда вы говорите «да», хотя ваше сердце и разум кричат ​​«нет», вы в конечном итоге обижаетесь. Поэтому, когда это необходимо, нарисуйте границы, отпустите необходимость искать подтверждения у других и погрузитесь в творческие проекты, требующие вашего пристального внимания.

Космический совет: установите границы там, где это необходимо.

♉ Телец

Ваш обычный день: проснуться, позавтракать, надеть свой самый модный костюм, пойти по делам, выпить, вернуться домой, а затем повторить. Но ваше время, проведенное вдали от матрицы, заставляет вас осознать, что вы живете в режиме автопилота. Может быть пора вырваться из порочного круга и сделать что-то, что заставит вас почувствовать себя живым? Подумайте, что заставит ваше сердце биться быстрее, что заставит вас почувствовать себя счастливым и сделайте это! Цените свое время.

Космический совет: направьте свою энергию на то, что сделает вас счастливым!

♊ Близнецы

У вас всегда было чувство, что вы вроде бы находитесь в этом мире вместе со всеми, но при этом и не совсем в нем, и это чувство усиливается с каждым днем. Ваше время, проведенное за пределами матрицы, позволяет вам смотреть за пределы иллюзии и подвергать сомнению ложные структуры, вокруг которых вы строили свою жизнь. Но не печальтесь о том, что прошло. Все это было частью замысла Вселенной. Этот опыт сформировал вас и сделал вас тем, кем вы являетесь сегодня. Но теперь, когда вы проснулись, у вас нет причин не преодолевать иллюзию.

Космический совет: пересмотрите структуры, на которых вы построили свою жизнь.

♋ Рак

Быть ребенком очень весело. Вы бегаете по дому с криками, рисуете на стенах или оставляете отпечатки своих рук на ничего не подозревающих поверхностях. Помните время, когда вы были убеждены, что создали шедевр, или, когда вы радостно хлопали в ладоши при виде плохо нарисованных линий? Карантинный сезон требует столько же энтузиазма. Итак, погрузитесь в машину времени, пока не найдете чувство радости и игривости, с которым вы расстались давным-давно. Проявите творческий подход. Это единственный способ пережить бурю с золотой звездой в руках.

Космический совет: ваш внутренний ребенок взывает к вашему вниманию.

♌ Лев

Мантра, которую сегодня вам стоит повторять, звучит так: «Я открыт для совершенно нового уровня поддержки моей жизни и моей работы, и я призываю всевышние силы. Спасибо, спасибо, спасибо». Львы, звезды побуждают вас посмотреть за пределы своей трехмерной реальности. Вы можете чувствовать, что что-то не получается, что у вас нет ресурсов, необходимых для ухода за собой или для поддержания вашего бизнеса на плаву. Но это всего лишь проекция вашего разума. Освободитесь от страха и неуверенности в себе, и тогда вы откроете себя для земных ангелов. PS: Слова благодарности являются секретом увеличения силы вашего намерения.

Космический совет: откройте себя для помощи и поддержки.

♍ Дева

Учитывая то, что сейчас происходит в мире, вы можете потерять надежду. Но мы все в этом вместе, Девы, и не случайно мы решили родиться в этом пространственно-временном измерении. Но изменения не происходят вне вас. Вы и есть изменения. По мере того как мы переходим в новую эру, осознавайте все свои действия и намерения. Будь светом себе и миру. Вас просят распространять хорошую энергетику, как никогда раньше.

Космический совет: осознайте, что вы — свет. Вы — изменения.

♎ Весы

Подумайте, откуда возникло это самоограничение: вы часто удерживаете себя от действий или внимания к своему призванию. Чего вы боитесь? Говорят, что мы несем эмоциональную травму в наших светящихся полях до семи поколений назад. Поэтому приложите сознательное усилие, чтобы освободиться от наследственных травм, которые удерживают вас от того, чтобы быть светом для себя. Научитесь находить различия между тем, что принадлежит вам, и тем, что вам было передано. Это поможет вам в этой эволюции.

Космический совет: отпустите наследственные травмы, которые заводят вас в тупик.

♏ Скорпион

Звезды напоминают вам, что вы являетесь частью Целого. То, что происходит на коллективном уровне, обязательно затронет каждую клеточку вашего тела. В этот период жизни вы отвлекаетесь от рутины, чтобы обработать свои эмоции, залечить старые раны, которые требуют вашего внимания, и перейти на новый энергетический уровень. Так что делайте каждый шаг с глубоким внутренним осознанием. Вы скоро оглянетесь на этот период трансформации с благоговением и признательностью.

Космический совет: наступил период глубокой внутренней трансформации. Переживите его достойно.

♐ Стрелец

Учитывая разворачивающийся хаос, мы смотрим на себя больше, чем когда-либо прежде. Мы противостоим нашим теням и понимаем ценность жизни. Этот момент — действительно все, что у нас есть, Стрелец. Как же нам пережить все это? Звезды знают ответ. Начните с того, что посмотрите своим страхам в глаза. Они не держат вас в заложниках. На самом деле они предоставляют вам возможность; возможность двигаться в совершенно новом направлении. Станьте воином света. Сейчас не время сдерживать себя.

Космический совет: посмотрите своим страхам в глаза.

♑ Козерог

Рутина засасывает вас в пучину отчаяния? Вас это угнетает? Звезды рекомендуют пересмотреть фундамент, на котором вы построили свою жизнь. Могут ли эти старые структуры выдержать новую жизнь, которую вы создаете для себя? Подумайте, что вам стоит оставить в своей жизни, а что лучше отпустить, чтобы произошла трансформация. Не забудьте найти в себе чувство обоснованности, чтобы иметь возможность рассматривать обстоятельства с нейтральной точки зрения. Но это не значит, что изменение будет легким или что не будет моментов, когда вы захотите сдаться. Ничего страшного, Козероги. Доверьтесь Вселенной, чтобы послать вам помощь, когда вещи начнут становиться ужасными.

Космический совет: пересмотрите свою жизнь и шагните в светлое будущее.

♒ Водолей

Не трудно понять, что люди, которые находятся впереди и в центре внимания, прилагают больше усилий, чем те, кто плетутся в конце. По правде говоря, ни один вклад не является большим или маленьким. Мы все вносим свою лепту для коллективного сознания. Некоторые вносят свой вклад, воспитывая своих детей, кто-то помогает животным, кто-то занимается поставками товаров, другие же продают цветы или снимают кино. Вы тоже имеете важное значение, Водолеи. Вспоминайте об этом каждый раз, когда вы чувствуете, что делаете недостаточно.

Космический совет: вы важны и ваш вклад тоже.

♊ Рыбы

Когда вы думаете, о том, что будет, если вы упадете, вспоминайте, что падение — своего рода полет, хоть и кратковременный. Звезды рекомендуют смотреть на мир через призму позитива. Заставьте себя ценить каждый момент своей жизни так, как вы его никогда не ценили прежде. Что вы хотите сделать из своей драгоценной жизни, Рыбы? Может быть есть планы, которые вы так и не удосужились реализовать? Покончите с самоисследованием. Пришло время перейти в режим действия!

Космический совет: наберитесь смелости и действуйте со всей решимостью!

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