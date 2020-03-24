Детский омбудсмен берет на контроль дело сахалинских студентов

В аппарате детского омбудсмена на Сахалине возьмут под контроль ситуацию со студентами, задержанными ФСБ по подозрению в пропаганде в интернете массовых убийств и суицида, а также подготовке к нападению на учебное заведение.

«Мы возьмем под личный контроль эту ситуацию, обязательно будем следить за ходом расследования», — сказала ТАСС уполномоченный по правам ребенка в островном регионе Любовь Устиновская.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в понедельник ФСБ России сообщила о задержании двоих несовершеннолетних 2002 и 2003 года рождения. В ходе обыска у молодых людей было найдено оружие, патроны и самодельные взрывные устройства. Кроме того, следователи изъяли дневники, из которых содержались планы вооруженного нападения на учебное заведение.