Детский омбудсмен берет на контроль дело сахалинских студентов

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Светлана Александрова
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По данным ФСБ, двое подростков планировали вооруженное нападение на учебное заведение.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Мальгавко

В аппарате детского омбудсмена на Сахалине возьмут под контроль ситуацию со студентами, задержанными ФСБ по подозрению в пропаганде в интернете массовых убийств и суицида, а также подготовке к нападению на учебное заведение.

«Мы возьмем под личный контроль эту ситуацию, обязательно будем следить за ходом расследования», — сказала ТАСС уполномоченный по правам ребенка в островном регионе Любовь Устиновская.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в понедельник ФСБ России сообщила о задержании двоих несовершеннолетних 2002 и 2003 года рождения. В ходе обыска у молодых людей было найдено оружие, патроны и самодельные взрывные устройства. Кроме того, следователи изъяли дневники, из которых содержались планы вооруженного нападения на учебное заведение.

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