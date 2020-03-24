В Приморье выявили двух первых зараженных коронавирусом
Министр здравоохранения региона Анастасия Кученко рассказала о двух жителях региона, у которых подтвердилась коронавирусная инфекция COVID-19.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта
Родительская суббота: что можно и нельзя делать 21 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака
День 40 святых: что можно и что категорически нельзя делать 22 марта
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 23 марта, для всех знаков зодиака
Что можно и категорически нельзя делать 23 марта в день Василисы Указательницы
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко, 5-tv.ru
В Приморском крае зафиксированы два первых случая заражения коронавирусом. Обе инфицированные женщины вернулись из-за границы. Одна была в Мексике, вторая была в круизе по Европе. По словам медиков, состояние зараженных — удовлетворительное, они изолированы, заболевание протекает в легкой форме. Всех кто, контактировал с заболевшими, а это 32 человека, взяли под наблюдение. На данный момент в России диагноз официально подтвержден у 438 человек.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что петербуржец госпитализирован на Кубе с коронавирусом.
- 24 мар
- Marvel может избавиться от Осы из-за несоблюдения карантина
- 24 мар
- Коронавирус в мире. Самое актуальное на 24 марта
- 24 мар
- В ВОЗ предупредили об ускорении распространения пандемии коронавируса
- 24 мар
- В России могут ввести ответственность за «нарушение карантина»
- 24 мар
- Снимавшаяся у Феллини актриса Лючия Бозе умерла от коронавируса
- 24 мар
- Петербуржец госпитализирован на Кубе с коронавирусом
- 24 мар
- Пять грустных историй людей, которых разлучил коронавирус
- 24 мар
- ВОЗ делает ставку на Россию и Китай в борьбе с коронавирусом
- 23 мар
- Борис Джонсон объявил о введении карантина в Великобритании
- 23 мар
- Сергей Лазарев назвал себя временно безработным из-за коронавируса
Читайте также
68%
2.84 86.71
2.55
Нашли ошибку?