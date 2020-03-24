В Приморье выявили двух первых зараженных коронавирусом

В Приморском крае зафиксированы два первых случая заражения коронавирусом. Обе инфицированные женщины вернулись из-за границы. Одна была в Мексике, вторая была в круизе по Европе. По словам медиков, состояние зараженных — удовлетворительное, они изолированы, заболевание протекает в легкой форме. Всех кто, контактировал с заболевшими, а это 32 человека, взяли под наблюдение. На данный момент в России диагноз официально подтвержден у 438 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что петербуржец госпитализирован на Кубе с коронавирусом.