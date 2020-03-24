Петербуржец госпитализирован на Кубе с коронавирусом
Мужчина приехал на Остров Свободы 12 марта со спутницей, ее сейчас обследуют врачи.
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Фото, видео: ИТАР-ТАСС / В.Широкова
Двое россиян из Санкт-Петербурга госпитализированы на Кубе. У мужчины диагностирован коронавирус, он находится в Институте тропической медицины. Его спутницу сейчас обследуют врачи. Об этом 5-tv.ru рассказал пресс-секретарь посольства РФ на Кубе Леонид Лагуновский.
«Пока он находится под наблюдением кубинских врачей. Состояние у него нормальное, удовлетворительное. Мы находимся с ним в контакте. Пока другой информации, более подробной, мы предоставить на сегодняшний день не можем», — сказал дипломат.
Заразилась ли коронавирусом женщина, пока неизвестно. По словам Лагуновского, медики взяли у нее анализ крови, но тест делается три-четыре дня. Пока она тоже находится в больнице. Представители посольства поддерживают с россиянкой связь и оказывают ей всяческую помощь.
По данным кубинских властей, в настоящее время на острове находятся свыше 32 тысяч иностранных туристов, более семи тысяч из них — россияне. На Кубе зарегистрировано 40 случаев заражения COVID-19, один человек скончался.
Всего в мире, по последним данным, вирусом нового типа заразились более 370 тысяч человек, число погибших превысило 16 тысяч.
В России зарегистрировано 438 случаев заражения, 17 человек уже выздоровели. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, в начале марта коронавирус был выявлен у россиянина в Объединенных Арабских Эмиратах.
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