Меган Маркл может озвучить одного из персонажей «Симпсонов»

Американская актриса Меган Маркл может озвучить одного из персонажей знаменитого мультфильма «Симпсоны», сообщает The Mirror со ссылкой на слова продюсеров проекта.

Как оказалось, супруга принца Гарри давно мечтала вернуться в шоу-бизнес. После того, как ее семья заявила об отказе от королевского титула, актриса начала поиск работы в киноиндустрии. Супруг поддержал Меган и лично вел переговоры с несколькими компаниями.

Так, недавно Гарри обратился к представителям Disney, сообщив, что Маркл уже имела опыт закадровой работы и с удовольствием бы поучаствовала в проектах компании.

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Это предложение заинтересовало продюсера и сценариста «Симпсонов» Элла Джина.

«Я слышал, что она давно хочет работать за кадром. Что ж, я сказал ей пусть позвонит мне, если готова к работе», — цитирует The Mirror Джина.

Вскоре американская актриса связалась с продюсером. Сегодня Меган вовсю работает над записью озвучки персонажа в шоу, которое выходит в эфир с 1989 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что стало с Меган Маркл и принцем Гарри после отказа от королевского титула.