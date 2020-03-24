Меган Маркл может озвучить одного из персонажей «Симпсонов»

|
Алиса Старжевская
37

Супруга принца Гарри намерена вернуться к актерской работе после отказа от королевского титула.

Фото: Кадры из м/ф "Симпсоны"

Американская актриса Меган Маркл может озвучить одного из персонажей знаменитого мультфильма «Симпсоны», сообщает The Mirror со ссылкой на слова продюсеров проекта.

Как оказалось, супруга принца Гарри давно мечтала вернуться в шоу-бизнес. После того, как ее семья заявила об отказе от королевского титула, актриса начала поиск работы в киноиндустрии. Супруг поддержал Меган и лично вел переговоры с несколькими компаниями.

Так, недавно Гарри обратился к представителям Disney, сообщив, что Маркл уже имела опыт закадровой работы и с удовольствием бы поучаствовала в проектах компании.

PA Images\TASS

Это предложение заинтересовало продюсера и сценариста «Симпсонов» Элла Джина.

«Я слышал, что она давно хочет работать за кадром. Что ж, я сказал ей пусть позвонит мне, если готова к работе», — цитирует The Mirror Джина.

Вскоре американская актриса связалась с продюсером. Сегодня Меган вовсю работает над записью озвучки персонажа в шоу, которое выходит в эфир с 1989 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что стало с Меган Маркл и принцем Гарри после отказа от королевского титула.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
80.88
2.84 86.71
2.55
ТОП-5 знаков зодиака, представители которых приковывают к себе особое внимание

Последние новости

10:41
Тест: Правда или ложь о коронавирусе
10:38
В Петербурге граффити взяли под охрану государства
10:29
«Надо отвлечь их от ужасов»: Жасмин показала свою 90-летнюю бабушку с хое-гуштом
10:22
Брак Джигана и Оксаны Самойловой. Что все-таки случилось
10:20
Москвич расстрелял девушку из «травмата» в момент ссоры
10:07
«Люди были шокированы»: Оксана Федорова сообщила об уходе из «Масок» на НТВ

Сейчас читают

ТОП-5 знаков зодиака, представители которых приковывают к себе особое внимание
Евгений Петросян прокомментировал информацию о рождении ребенка
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок