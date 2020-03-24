Видео: жительница Новороссийска обнаружила на берегу моря послание из прошлого
В закрытой колбе находился список членов экипажа морского судна. Среди них значилась и русская фамилия.
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Фото, видео: ТАСС/SIPA Asia via ZUMA Wire, ВКонтакте @id96452412
Послание из прошлого нашла у моря недалеко от Новороссийска местная жительница Елена Ковалюк. На странице в соцсети ВКонтакте дама рассказала, что 21 марта она с друзьями убирала мусор на берегу. Среди пластика оказалась белая капсула. Вначале женщина не придала ей значение и хотела отправить в мешок, но увидела необычные знаки на корпусе.
«Они были сделаны для того, чтобы любой мог догадаться, что нужно сделать. Первый знак явно говорил: „найди капсулу на берегу“, второй: „открой ее“, третий: „определи на карте местоположение“, и четвертый: „позвони“. Мы открыли контейнер и там оказались документы», — рассказала Елена.
В капсуле содержался список членов экипажа морского судна с датами рождения и номерами паспортов. Фамилии оказались преимущественно турецкие, но среди них значилась и русская — женщины 1985 года рождения. На документах стояла дата «декабрь 2016 года».
«Может, корабль терпел крушение, и капсулу бросили в надежде, что к ним придет помощь?» — задумалась Ковалюк и обратилась за советам к знакомым морякам.
Через полчаса ей ответили, что такие капсулы крепят к спасательным шлюпкам. Очевидно, ее смыло за борт при шторме.
«А еще у каждого судна есть идентификационный номер и по нему можно в любое время узнать, где он находится. Я нашла это судно в интернете (корабль Bolat Panama — Прим.ред.), оно сейчас благополучно проходит Дарданеллы!» — сообщила жительница Новороссийска.
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