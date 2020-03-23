Военный эксперт высмеял новейшие корабли украинского флота

Новые корабли ВМС Украины не оправдали возложенных на них ожиданий. Об этом на своей странице в Facebook написал военный эксперт, руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут. По его мнению, десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» стали «тяжелой и несбалансированной» техникой, «сырыми и низкокачественными», как их предшественники, а конструкция — плохо пригодной для высадки морской пехоты.

«Кентавры» подавались как улучшенная версия малых бронированных артиллерийских катеров. Их планировали сделать более быстрыми, многозадачными, с обновленным комплексом вооружения. Чмут полагает, что все эти характеристики реализовать не удалось.

«Тридцать два морпеха, которых он должен доставлять, превращают его в братскую могилу. Единственная аппарель на баке узкая, а чтобы до нее добраться, надо пройти немало узких мест, где спокойно можно зацепиться снаряжением или оружием», — написал эксперт.

Глава милитарного центра считает, что пущенные на воду катера медлительны и неудобны для личного состава — там не хватает места для личных вещей, оружия, мест для раненых. Абсурдно, на его взгляд, выглядит сплошное противопульное бронирование кораблей, которое не спасает от малокалиберных снарядов и ракет, но ограничивает скорость и маневренность.

Раскритиковал эксперт и оснащение «Кентавров» неуправляемыми ракетами С-8. По словам Чмута, стрелять ими по береговым целям неудобно — для этого нужна небольшая дальность и неподвижное положение судна. В это случае корабль становится мишенью.

«Стрельба по надводным целям тоже сомнительна, ведь малый катер быстро маневрирует, и попасть будет сложно, а большой корабль неуправляемые авиационные ракеты не сильно и повредят, конечно, если еще катеру удастся подойти на те два-три километра для стрельбы», — изложил специалист.

Чмут призвал улучшить «Кентавры» и посоветовал ВМС страны брать пример с западной военной техники.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинские военные сочли новые десантно-штурмовые катера «достойным ответом» десантным кораблям Черноморского флота России.