Екатеринбурженка оказалась самой маленькой мамой России

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Максим Чугункин
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Россиянка ростом 109 сантиметров попала в Книгу рекордов России.

Фото: ТАСС/Dominic Lipinski

Жительница Екатеринбурга Валерия Кожемяко попала в Книгу рекордов России. Она признана самой маленькой мамой в стране. Как сообщает портал E1.ru, рост девушки составляет 109 сантиметров.

По словам Валерии, в Книгу рекордов она хотела попасть уже в детстве:

«Про Книгу рекордов я знала давно, интересовалась ею еще в детстве, когда папа рассказал. Потом услышала печальную новость, что самая маленькая мама в мире умерла. Пришла в голову мысль: а кто теперь самая маленькая мама в России?!», — рассказала Валерия.

 

Девушка заинтересовалась этим вопросом и решила поискать информацию в интернете. Она нашла еще одну «маму», однако рост у нее оказался больше.

«Я решила написать письмо в Книгу рекордов, и вот оказалось, что до меня никого нет и что пока я одна такая», — поделилась Валерия Кожемяко.

Рекорд устанавливали по скайпу. Девушка замеряла себя лазерным дальномером, а представитель Книги рекордов фиксировал показания. Первый замер роста составил 107 сантиметров, второй — 109, а финальный — 108. Было решено записать наибольший вариант.

По словам Валерии, она счастлива, а ее родители очень гордятся дочерью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 90-летний тольяттинец стал рекордсменом ЧР по легкой атлетике.

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