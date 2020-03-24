Видео: мужчина упал с моста Александра Невского в Петербурге
Момент падения зафиксировали камеры наблюдения. Спасатели бросились на поиски утопающего.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
Падение мужчины с моста Александра Невского в Петербурге зафиксировали уличные камеры наблюдения. На записи видно, как неизвестный доходит до середины моста, залезает на ограждение и прыгает вниз. В следующем кадре он оказывается в Неве, где его сносит течением в сторону Большеохтинского моста. Остался ли он при этом жив, пока неизвестно.
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