Видео: мужчина упал с моста Александра Невского в Петербурге

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Валентин Черников
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Момент падения зафиксировали камеры наблюдения. Спасатели бросились на поиски утопающего.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Падение мужчины с моста Александра Невского в Петербурге зафиксировали уличные камеры наблюдения. На записи видно, как неизвестный доходит до середины моста, залезает на ограждение и прыгает вниз. В следующем кадре он оказывается в Неве, где его сносит течением в сторону Большеохтинского моста. Остался ли он при этом жив, пока неизвестно.

Сотрудники МЧС бросились на поиски утопающего. Информация о его личности, мотивах и местонахождении устанавливается.

Ранее 5-tv.ru писал, что 23-летний парень в Петербурге прыгнул с Ново-Конюшенного моста в канала Грибоедова и провалился под лед. На помощь ему пришел полицейский, которого позвали очевидцы. Страж порядка вытащил молодого человека, его жизнь удалось спасти. Момент прыжка попал на видео.

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