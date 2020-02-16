Момент прыжка молодого человека в канал Грибоедова в Петербурге попал на видео

Сотрудник петербургской полиции спас молодого человека, оказавшегося в ледяной воде канала Грибоедова. Неожиданный прыжок 23-летнего парня с Ново-Конюшенного моста зафиксировала уличная камера наблюдения. Дальше события развивались стремительно. Очевидцы позвали на помощь проходивших мимо стражей порядка. 29-летний лейтенант полиции Дмитрий Зайцев, не раздумывая, перелез через ограду и прыгнул на лед.

«На самом деле не было времени даже, чтобы как-то испугаться, нужно было действовать, потому что человек уже был руками под водой, то есть одна голова снаружи. Ну, когда прыгнул, уже понял, что как бы все хорошо, я ползу по льду, и понимаю, что все нормально будет», — рассказал Зайцев в интервью 5-tv.ru.

Спрыгнув на лед, полицейский подполз к уходившему под воду мужчине, подал ему руку и потащил к набережной канала. Затем коллеги Дмитрия, быстро раздобывшие где-то лестницу и трос, вытащили обоих наверх. Спасательную операцию сняли на видео случайные прохожие.

По словам лейтенанта Зайцева, сильный холод он почувствовал, только когда передал пострадавшего бригаде скорой помощи. Молодого человека доставили в Мариинскую больницу, его жизни и здоровью ничего не угрожает, у него легкая степень переохлаждения. Зачем молодой человек прыгнул в реку — пока не уточняется.

В этот же день в Петербурге, как сообщал 5-tv.ru, в Фонтанке утонул мужчина, пытаясь спасти женщину, которую сам же до этого бросил в реку.