ФСБ разоблачила группу хакеров, торговавшую банковскими данными россиян

Килограммы золота, наркотики, три миллиона рублей и один миллион долларов наличными. Таков итог масштабной спецоперации ФСБ. Она прошла одновременно в 11 регионах страны по 60 адресам. Чтобы бандиты не смогли уйти, силовики штурмом брали квартиры, где проживают злоумышленники.

Задержано больше 30 человек, среди которых граждане Украины и Литвы. Всех подозревают в хищении и продаже банковских данных россиян. Для этого бандиты использовали 90 нелегальных интернет-магазинов. Изъята оргтехника, фальшивые паспорта, поддельные удостоверения полицейских и оружие. Возбуждено уголовное дело.