ФСБ разоблачила группу хакеров, торговавшую банковскими данными россиян
Масштабная спецоперация, в ходе которой задержано более 30 человек, прошла одновременно в 11 регионах страны.
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Фото, видео: ТАСС/Коньков Сергей, 5-tv.ru
Килограммы золота, наркотики, три миллиона рублей и один миллион долларов наличными. Таков итог масштабной спецоперации ФСБ. Она прошла одновременно в 11 регионах страны по 60 адресам. Чтобы бандиты не смогли уйти, силовики штурмом брали квартиры, где проживают злоумышленники.
Задержано больше 30 человек, среди которых граждане Украины и Литвы. Всех подозревают в хищении и продаже банковских данных россиян. Для этого бандиты использовали 90 нелегальных интернет-магазинов. Изъята оргтехника, фальшивые паспорта, поддельные удостоверения полицейских и оружие. Возбуждено уголовное дело.
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