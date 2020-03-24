«Человек-треугольник»: Глафира Тарханова показала результат диеты

Актриса Глафира Тарханова поделилась с подписчиками первыми результатами своей диеты. Она сняла видео, в котором упомянула, что первым при соблюдении режима питания у нее худеет лицо. Девушка обратилась к поклонникам с вопросом, стоит ли дальше продолжать эксперимент.

«Всем привет! Я в одной из сторис упоминала, что сажусь на диету. Да, это так, прям с того самого дня. Последняя булочка с корицей была съедена! Я на жесткой диете, и мне кажется, что результат есть. Как вы думаете? Надо еще? Может, так лучше будет — вон, какая Глафира, немножко „Человек-треугольник“», — пошутила актриса.

Подписчики заверили артистку, что пора остановиться.

«Дальше худеть точно не нужно! Все у вас отлично»

«Вы и так прекрасны. Поэтому главное — не переборщить»

«Интересно очень, что за диета. Глафирочка, тебе не надо больше худеть, достаточно»

«Отличный результат!» — писали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, как поклонники Глафиры Тархановой восприняли ее эксперимент с «увеличением губ».