«Человек-треугольник»: Глафира Тарханова показала результат диеты
Актриса спросила фанатов, хватит снижать вес, или можно продолжить эксперимент.
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Фото, видео: Instagram @glafiratarhanova
Актриса Глафира Тарханова поделилась с подписчиками первыми результатами своей диеты. Она сняла видео, в котором упомянула, что первым при соблюдении режима питания у нее худеет лицо. Девушка обратилась к поклонникам с вопросом, стоит ли дальше продолжать эксперимент.
«Всем привет! Я в одной из сторис упоминала, что сажусь на диету. Да, это так, прям с того самого дня. Последняя булочка с корицей была съедена! Я на жесткой диете, и мне кажется, что результат есть. Как вы думаете? Надо еще? Может, так лучше будет — вон, какая Глафира, немножко „Человек-треугольник“», — пошутила актриса.
Подписчики заверили артистку, что пора остановиться.
«Дальше худеть точно не нужно! Все у вас отлично»
«Вы и так прекрасны. Поэтому главное — не переборщить»
«Интересно очень, что за диета. Глафирочка, тебе не надо больше худеть, достаточно»
«Отличный результат!» — писали фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал, как поклонники Глафиры Тархановой восприняли ее эксперимент с «увеличением губ».
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