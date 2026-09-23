«Самые крутые советы»: Люся Чеботина назвала Киркорова лучшим звездным другом

Певица Люся Чеботина назвала Филиппа Киркорова главным наставником и другом

Певица Люся Чеботина призналась, что одним из самых важных людей в шоу-бизнесе для нее стал народный артист России — не просто соратником и наставником, но и близким другом. На презентации совместной песни Miss You Much с турецким диджеем Бураком Йетером исполнительница рассказала, что старший коллега помог ей справиться с грузом публичности.

«Могу сказать, что самые знаковые, самые крутые советы мне давал именно Филипп Киркоров», — отметила Чеботина.

Исполнительница отметила, что с другим народным артистом Стасом Михайловым, помимо совместного творчества, у нее тоже теплые отношения, но иные. Их объединяют общие песни — «Двое одиночек», «Обнимай» — и трогательная, почти детско-родительская связь.

«Называет меня ребенком. Он говорит: „Ну что ты, ребенок?“ То есть как бы мы с ним больше в каком-то таком, не знаю, веселонастроенческом танцевальном союзе существуем на сцене. А с Филиппом все-таки у нас прямо дружба-дружба-дружба», — поделилась певица.

По словам Чеботиной, Киркоров дал ей множество наставлений, и все эти знания пригодились. В первую очередь он научил подопечную не обращать внимание на слухи — даже не задумываться о том, что говорят сплетники. В некоторых аспектах, добавила Люся, у них с Филиппом Бедросовичем похожие судьбы. Сама она теперь относится к пересудам спокойно.

«Уже хорошо, обсуждают и обсуждают, Господи. Пусть обсуждают», — заключила Чеботина.

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