В Петербурге из-за коронавируса временно запретили плановую госпитализацию

В Санкт-Петербурге до 30 апреля вводится запрет на плановую госпитализацию пациентов и вакцинацию, а также посещение поликлиник из-за коронавируса. Соответствующие нововведение опубликовано на сайте Роспотребнадзора.

Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова поручила медучреждениям в приоритетном порядке оказывать помощь на дому лихорадящим больным, посещавшим неблагополучные по COVID-19 страны, и лицам старше 60 лет.

Отмечается, что медицинские организации амбулаторного и стационарного типов должны быть готовы к приему пациентов с коронавирусной инфекцией.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Петербурге с 26 марта закроют фитнес-центры, бассейны и фудкорты из-за коронавируса.