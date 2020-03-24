В Петербурге с 26 марта закроют фитнес-центры, бассейны и фудкорты из-за вируса
Соответствующие изменения подписал губернатор Александр Беглов.
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Фото, видео: ТАСС/Демьянчук Александр, /Метцель Михаил, /Elmar Kremser/SVEN SIMON
В Санкт-Петербурге с 26 марта из-за распространения коронавируса закроют все фитнес-центры, бассейны и фудкорты в торговых центрах. В ресторанах и прочих местах питания вводится ограничение на посетителей — 50 человек.
Соответствующее распоряжение подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Данные ограничения вводятся в связи с риском распространения коронавируса. Они вступят в силу с 26 марта и будут действовать до 30 апреля, говорится в соответствующем постановлении правительства.
При этом ограничение на посещение спортцентров не касается профессиональных спортсменов и членов спортивных сборных России.
Также с 26 марта по 12 апреля в Петербурге закрываются все образовательные учреждения, включая кружки и секции.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как в Петербурге реагируют на ограничение по коронавирусу.
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