В Петербурге с 26 марта закроют фитнес-центры, бассейны и фудкорты из-за вируса

В Санкт-Петербурге с 26 марта из-за распространения коронавируса закроют все фитнес-центры, бассейны и фудкорты в торговых центрах. В ресторанах и прочих местах питания вводится ограничение на посетителей — 50 человек.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Данные ограничения вводятся в связи с риском распространения коронавируса. Они вступят в силу с 26 марта и будут действовать до 30 апреля, говорится в соответствующем постановлении правительства.

При этом ограничение на посещение спортцентров не касается профессиональных спортсменов и членов спортивных сборных России.

Также с 26 марта по 12 апреля в Петербурге закрываются все образовательные учреждения, включая кружки и секции.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в Петербурге реагируют на ограничение по коронавирусу.