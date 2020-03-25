В Госдуме предложили наказывать нарушителей карантина по коронавирусу семью годами колонии

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В России к утру 25 марта зарегистрировано 495 заболевших, что на 57 больше, чем днем ранее.

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Фото, видео: ТАСС/Карпухин Сергей, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Депутаты Госдумы предложили жесткое наказание для нарушителей карантина семь лет колонии. Это в случае, если безответственные действия зараженного привели к смерти двух и более лиц. Уже завтра законопроект об усилении ответственности рассмотрят на Охотном Ряду. Тем временем, сообщения о подобных нарушениях приходят каждый день.

Сегодня в Петербурге стало известно о враче-отоларингологе из частной клиники, которая отдохнула в Таиланде и никому не сообщила об этом. Более того — вышла на работу и почти неделю спокойно принимала пациентов. Ее действия уже проверяет Следственный комитет. Медик задержана и помещена на карантин.

С 26-го марта в Северной столице ужесточат меры безопасности в общественных местах. Закроются бассейны, фитнес-клубы и аквапарки, а также фуд-корты в торговых центрах. Запрет на посещение музеев, театров и кинозалов, введенный ранее, продлен до 30-го апреля. В петербургских клиниках временно отменены плановая госпитализация, диспансеризация и вакцинация.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Депздрав Москвы разрешил лечение пациентов с коронавирусом на дому.

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Тема:
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