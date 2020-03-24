Депздрав Москвы разрешил лечение пациентов с коронавирусом на дому
Амбулаторное лечение будет доступно тем, у кого заболевание протекает в легкой форме.
Фото: ТАСС / Сергей Карпухин
Столичный Департамент здравоохранения утвердил алгоритм лечения пациентов с положительным тестом на коронавирус. Согласно приказу, о котором пишет ТАСС, зараженные COVID-19 люди, у которых заболевание протекает в легкой форме, смогут лечиться на дому.
Отмечается, что власти Москвы предписали госпитализировать только пациентов с коронавирусом старше 65 лет, беременных, а также людей с хроническими заболеваниями и сильными симптомами.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что врач предложил Путину готовиться к нескольким сценариям по коронавирусу.
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