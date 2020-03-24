Депздрав Москвы разрешил лечение пациентов с коронавирусом на дому

Столичный Департамент здравоохранения утвердил алгоритм лечения пациентов с положительным тестом на коронавирус. Согласно приказу, о котором пишет ТАСС, зараженные COVID-19 люди, у которых заболевание протекает в легкой форме, смогут лечиться на дому.

Отмечается, что власти Москвы предписали госпитализировать только пациентов с коронавирусом старше 65 лет, беременных, а также людей с хроническими заболеваниями и сильными симптомами.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что врач предложил Путину готовиться к нескольким сценариям по коронавирусу.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112