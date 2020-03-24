Правительство РФ поручило регионам из-за коронавируса закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры
Также отныне запрещено курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.
Закрыть
Смотрите также:
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
Родительская суббота: что можно и нельзя делать 21 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака
День 40 святых: что можно и что категорически нельзя делать 22 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 23 марта, для всех знаков зодиака
Что можно и категорически нельзя делать 23 марта в день Василисы Указательницы
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
ТОП-3 мужских знаков зодиака, которые становятся идеальными мужьями
Фото, видео: ТАСС/ Кухмарь Кирилл, 5-tv.ru
Правительство РФ поручило регионам из-за коронавируса закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры. Также отныне запрещено курение кальянов в ресторанах, барах и кафе. Об этом стало известно по итогам совместного совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Было принято решение о том, что власти будут доставлять россиян, прилетевших из-за коронавируса в Москву, до ближайших регионов на автобусах.
Российский лидер отметил, что распространение коронавируса оказывает влияние на экономику во всех странах, в том числе, в России.
«Это явление негативным образом отражается на всей мировой экономике, на ведущих экономиках мира. Так или иначе это затрагивает и нашу страну. Знаю, что правительство занимается этим практически в ежедневном режиме», — сказал глава государства.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге с 26 марта закроют фитнес-центры, бассейны и фудкорты из-за коронавируса.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 24 мар
- Ксения Бородина призналась, что страдает от панических атак
- 24 мар
- Коронавирус может оказаться сезонной болезнью
- 24 мар
- Спасут ли маски от заражения коронавирусом
- 24 мар
- Онлайн-карантин: российские звезды показали, чем занимаются дома
- 24 мар
- Волонтеры акции «Мы вместе» обсудили способы взаимопомощи в условиях распространения коронавируса
- 24 мар
- Путин в защитном костюме осмотрел отделение в больнице в Коммунарке
- 24 мар
- Ростуризм: Все организованные российские туристы вернутся домой до 31 марта
- 24 мар
- В Петербурге из-за коронавируса временно запретили плановую госпитализацию
- 24 мар
- Врача в Петербурге, скрывшую поездку в Таиланд, увезли медики — видео
- 24 мар
- В Иране от COVID-19 скончался журналист, который «на спор» облизывал святыни
Читайте также
56%
-2.03 85.43
-1.28
Нашли ошибку?