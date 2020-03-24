Правительство РФ поручило регионам из-за коронавируса закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры. Также отныне запрещено курение кальянов в ресторанах, барах и кафе. Об этом стало известно по итогам совместного совещания с президентом России Владимиром Путиным.

Было принято решение о том, что власти будут доставлять россиян, прилетевших из-за коронавируса в Москву, до ближайших регионов на автобусах.

Российский лидер отметил, что распространение коронавируса оказывает влияние на экономику во всех странах, в том числе, в России.

«Это явление негативным образом отражается на всей мировой экономике, на ведущих экономиках мира. Так или иначе это затрагивает и нашу страну. Знаю, что правительство занимается этим практически в ежедневном режиме», — сказал глава государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге с 26 марта закроют фитнес-центры, бассейны и фудкорты из-за коронавируса.

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