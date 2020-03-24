Жительница Тульской области ранила ножом полицейского

В Тульской области местная жительница напала на сотрудников полиции и ранила ножом полицейского. Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудников полиции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По предварительной информации, ночью стражи порядка прибыли в поселок Ревякино Ясногорского района по сообщению о бытовом конфликте. 36-летняя ранее судимая женщина напала на полицейских, вызванных на место происшествия.

Сначала она ударила ножом женщину-полицейского, нанеся ей колото-резаную рану плеча, а затем набросилась с кулаками на участкового и дознавателя райотдела полиции.

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