Жительница Тульской области ранила ножом полицейского
В отношении женщины возбуждено уголовное дело.
Фото: www.globallookpress.com
В Тульской области местная жительница напала на сотрудников полиции и ранила ножом полицейского. Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудников полиции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
По предварительной информации, ночью стражи порядка прибыли в поселок Ревякино Ясногорского района по сообщению о бытовом конфликте. 36-летняя ранее судимая женщина напала на полицейских, вызванных на место происшествия.
Сначала она ударила ножом женщину-полицейского, нанеся ей колото-резаную рану плеча, а затем набросилась с кулаками на участкового и дознавателя райотдела полиции.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что подростки в Петербурге обстреляли велосипедистку с ребенком в парке.
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