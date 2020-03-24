Грета Тунберг заявила, что возможно заразилась коронавирусом

Шведская экоактивистка Грета Тунберг подозревает, что могла заразиться коронавирусом после поездки по Европе. Об этом сообщает New Scientist.

По словам активистки, симптомы появились также у ее отца — актера Сванте Тунберг, однако у него они проявляются гораздо сильнее. Грета отмечает, что в Швеции нельзя проверить себя на COVID-19, если человек не нуждаетесь в срочном медицинском лечении. Об этом она рассказала в соответствующем посте на своей странице в Instagram.

Instagram @gretathunberg

Поэтому вместе с отцом они решили изолироваться в арендованной квартире, вдали от других членов семьи. Уточняется, что в турне они отправились до того, как были введены ограничения в связи с распространением коронавируса.

«Я приехала домой из Центральной Европы и сразу изолировала себя, потому что не хочу подвергать кого-либо риску», — рассказала Тунберг.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские пранкеры, представившись Гретой Тунберг, разыграли принца Гарри.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112