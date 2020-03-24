Грета Тунберг заявила, что возможно заразилась коронавирусом

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Мия Субботина
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17-летняя экоактивистка соблюдает карантинный режим вместе со своим отцом.

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Фото, видео: Instagram @gretathunberg

Тема:
Эпидемия коронавируса

Шведская экоактивистка Грета Тунберг подозревает, что могла заразиться коронавирусом после поездки по Европе. Об этом сообщает New Scientist.

По словам активистки, симптомы появились также у ее отца — актера Сванте Тунберг, однако у него они проявляются гораздо сильнее. Грета отмечает, что в Швеции нельзя проверить себя на COVID-19, если человек не нуждаетесь в срочном медицинском лечении. Об этом она рассказала в соответствующем посте на своей странице в Instagram.

Instagram @gretathunberg

Поэтому вместе с отцом они решили изолироваться в арендованной квартире, вдали от других членов семьи. Уточняется, что в турне они отправились до того, как были введены ограничения в связи с распространением коронавируса.

«Я приехала домой из Центральной Европы и сразу изолировала себя, потому что не хочу подвергать кого-либо риску», — рассказала Тунберг.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские пранкеры, представившись Гретой Тунберг, разыграли принца Гарри.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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