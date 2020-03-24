Врач предложил Путину готовиться к нескольким сценариям по коронавирусу

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным описал возможные сценарии развития ситуации с коронавирусом в России. По его словам, в настоящий момент существует два таких сценария — азиатский и итальянский.

«Азиатский сценарий — когда это быстро стихает, и итальянский сценарий — когда это нарастает», — объяснил медик.

При этом Денис Проценко подчеркнул важность подготовки к итальянскому сценарию на случай, если вдруг произойдет «большой всплеск».

Главврач больницы в Коммунарке утверждает, что подконтрольное ему медучреждение сможет «трансформироваться» в случае появления большого количества заболевших коронавирусом.

«Если мы вдруг внезапно пойдем по китайскому или по корейскому пути и все это оборвется в апреле–мае, мне кажется, врачи будут самые радостные», — поделился главврач.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Правительство РФ поручило регионам из-за коронавируса закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры.

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