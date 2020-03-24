Врач предложил Путину готовиться к нескольким сценариям по коронавирусу

|
Ниса Мурзанаева
267

Президент РФ посетил с визитом больницу в Коммунарке.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС/Дружинин Алексей, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным описал возможные сценарии развития ситуации с коронавирусом в России. По его словам, в настоящий момент существует два таких сценария — азиатский и итальянский.

«Азиатский сценарий — когда это быстро стихает, и итальянский сценарий — когда это нарастает», — объяснил медик.

При этом Денис Проценко подчеркнул важность подготовки к итальянскому сценарию на случай, если вдруг произойдет «большой всплеск».

Главврач больницы в Коммунарке утверждает, что подконтрольное ему медучреждение сможет «трансформироваться» в случае появления большого количества заболевших коронавирусом.

«Если мы вдруг внезапно пойдем по китайскому или по корейскому пути и все это оборвется в апреле–мае, мне кажется, врачи будут самые радостные», — поделился главврач.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Правительство РФ поручило регионам из-за коронавируса закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
24 мар
Правительство РФ поручило организовать вывоз россиян и украинцев на родину
24 мар
Джиган после возвращения из США нарушил карантин и закатил вечеринку
24 мар
Мельбурнский смотритель зоопарка покорил пользователей сети энергичными танцами
24 мар
Дмитрий Песков попросил уничтожить телефон после съемки Владимира Путина в Коммунарке
24 мар
«На удаленке»: Анна Седокова взорвала сеть вирусным роликом
24 мар
Изменится ли заработная плата у отправленных на «удаленку» россиян?
24 мар
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на вечер 24 марта
24 мар
Грета Тунберг заявила, что возможно заразилась коронавирусом
24 мар
Видео: Путин пообщался с пациентом больницы в Коммунарке
24 мар
Ксения Бородина призналась, что страдает от панических атак

Читайте также

+4° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
78.85
-2.03 85.43
-1.28
Обладатели черной метки: какие знаки зодиака обречены на трудную судьбу

Последние новости

22:54
Правительство РФ поручило организовать вывоз россиян и украинцев на родину
22:41
Ранее похищенные исторические пушки подняли со дна Финского залива в Кронштадте
22:27
Джиган после возвращения из США нарушил карантин и закатил вечеринку
22:14
Мельбурнский смотритель зоопарка покорил пользователей сети энергичными танцами
21:59
Можно ли вместо АИ-95 заливать в автомобиль АИ-92
21:48
Дмитрий Песков попросил уничтожить телефон после съемки Владимира Путина в Коммунарке

Сейчас читают

Агата Муцениеце рассказала о домогательствах и жизни «в золотой клетке»
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок