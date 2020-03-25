«Английский язык покинул (а) чат» — Настя Ивлеева пообщалась с Джаредом Лето на карантине

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Василий Заика
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Телеведущая умудрилась переговорить с американским музыкантом в прямом эфире в социальной сети.

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Фото, видео: Instagram @_agentgirl_

Американский рок-музыкант и актер Джаред Лето во время карантина, вызванного пандемией коронавируса, вышел в прямой эфир в социальной сети, чтобы выборочно пообщаться с юзерами и справиться у них о ситуации с распространением инфекции.

Абсолютно случайно его собеседницей стала телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева. Знаменитый американец первым делом поинтересовался у россиянки ее родом деятельности.

«Я блогер и телеведущая. В моей стране я популярна!» — заявила Анастасия Ивлеева.

Джаред Лето в ответ заметил, что теперь просто обязан побывать на ее шоу. Блогер, в свою очередь, подчеркнула, что будет готова принять музыканта, как только улучшится эпидемиологическая обстановка.

«Жду тебя!» — сказала телеведущая.

Актер рассказал, что в скором времени приедет в Россию и станет гостем шоу Ивана Урганта, после чего с удовольствием заглянет «на огонек» к Анастасии Ивлеевой.

После непродолжительного диалога Джаред Лето предложил телеведущей сделать совместное фото посредством видеочата и порекомендовал ей беречь себя.

«Береги себя, сиди дома, будь осторожна», — сказал Джаред Лето.

В комментариях под постом Анастасии в Instagram отметились многие российские звезды, которые прокомментировали беседу. Были и те, кто обратил внимание на уровень английского россиянки.

«Настя, кен ю тэл ту ер гут френд Джаред, зет ай олсоу вери популар ин май кантри, мейби хи вилл кам ин май кэсл, энд вен хи ноуз, зет май вайф из Пугачйова, зен ваще ох. т. Ду нот форгет ас, ер олд френдз», — написал Максим Галкин.

«Уровень моего английского Настя Евлеева просто», — отметил еще один пользователь соцсети.

Сама блогерша подписала пост не менее иронично: «Английский язык покинул (а) чат».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты восхитились Ивлеевой в шелках. Девушка показала себя в тончайшем домашнем халате и ночной сорочке на фоне окна.

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